Сборная Беларуси проиграла финнам на старте ЧМ по хоккею со счетом 2:3

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела дебютный матч на 81 Чемпионате мира. Под сводами парижской AccorHotels Arena подопечные Дэйва Льюиса скрестили клюшки с грозной командой Финляндии. Начало игры не внушало оптимизма поклонникам белорусской сборной – за первые пять минут северяне пробили Лаланда дважды. К счастью, после этого наши земляки не посыпались и сумели выровнять игру. Под занавес второй трети они отыграли одну шайбу –

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