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Сборная Беларуси проиграла финнам на старте ЧМ по хоккею со счетом 2:3

05 мая 2017 20:51
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела дебютный матч на 81 Чемпионате мира. Под сводами парижской AccorHotels Arena подопечные Дэйва Льюиса скрестили клюшки с грозной командой Финляндии. Начало игры не внушало оптимизма поклонникам белорусской сборной – за первые пять минут северяне пробили Лаланда дважды. К счастью, после этого наши земляки не посыпались и сумели выровнять игру. Под занавес второй трети они отыграли одну шайбу –

юный Егор Шарангович наказал финского кипера Корписало за оплошность.

Сборная Беларуси проиграла финнам на старте ЧМ по хоккею со счетом 2:3-1

На пятой минуте третьего периода счет стал равным – забросил Евгений Ковыршин.

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и воплотили это большинство в гол. Его автор – опытный нападающий Вели-Матти Савинайнен. 2:3 – обидное поражение при достойной игре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

6 мая в 17:15 по белорусскому времени коллектив Дэйва Льюиса сыграет с чехами.

# Чемпионат мира по хоккею # Фотофакт

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