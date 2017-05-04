«Ситуация напоминает театр абсурда». В Минспорта и туризма прокомментировали обыск во Франции белорусских хоккеистов
Новости Беларуси. Министерство иностранных дел Беларуси выразило решительный протест в связи с обыском нашей команды по хоккею в Париже. Также МИД требует тщательного расследования инцидента, объяснений и извинений от французской стороны.
Накануне вечером в Париже, куда белорусская сборная прибыла для участия в чемпионате мира, хоккеистов обыскала полиция. Были досмотрены личные вещи, у врачей проверили все медпрепараты. После того, как правоохранителям не удалось ничего найти, команду отпустили.
Это уже не первый подобный случай. В апреле 2016 года во Франции обыску подверглись белорусские гребцы. Тогда у спортсменов искали мельдоний.
Хоккеистов нашей сборной, тренеров и медиков на железнодорожном вокзале в Париже обыскивали около 20 минут. Вот такая встреча по-французски. Были досмотрены личные вещи, а у врачей проверили все медикаменты. Что искали правоохранители и зачем так пристально?
И это при том, что команда прибыла в столицу из французского Бордо. А это означает, что досматривали их уже не один раз. Такие нечестные подходы не должны оставаться без общественного внимания.
Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Республики Беларусь:
Мы считаем, что официальные участники спортивной делегации могут хотя бы быть предупреждены о подобных процедурах заранее либо же тогда все делегации должны быть в равных условиях.
Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Эта ситуация как-то напоминает какой-то театр абсурда. Мы считаем, что это просто некая целенаправленная атака именно на белорусскую команду, на представителей Республики Беларусь, чтобы как-то вывести их из себя.
Первый инцидент с белорусскими спортсменами во Франции произошел в апреле 2016 года. Участников сборной по гребле на байдарках и каноэ обыскивали во время сборов. Искали мельдоний. Тогда успешно разыгранная сценка привела к тому, что мужской состав не отправился на Олимпиаду и был отстранен на год от всех международных соревнований. А через время нас оправдали, ведь запрещенные препараты спортсмены не принимали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:
Крайне неприятно, когда тебя пытаются обвинить в том, что ты не делал, и найти в поезде, на вокзале обыскивали.
МИД немедленно потребовал от французской стороны провести расследование. Ведь такая проверка, как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, проходила в «унижающей человеческое достоинство форме».
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Сегодня в Министерство иностранных дел был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол в республике. На встрече с заместителем министра иностранных дел Олегом Кравченко ему был заявлен решительный протест. Сторона потребовала провести расследование данного инцидента, представить разъяснения и принести извинения. А также предпринять меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.
В последние годы большой международный спорт все чаще хандрит от нерадивых попыток убрать сильнейшего еще до старта. А как иначе, если в честном поединке все решает мастерство.
Михаил Захаров, главный тренер хоккейного клуба «Юность»:
Они же играют в первую очередь за страны. Я думаю, что это не скажется, тем более там, как говорится, проверяли Андрея Костицына. А это мужик, можно сказать, с большой буквы.
Белорусские хоккеисты на чемпионате мира первую игру проведут 5 мая. И на предварительном этапе соперник не самый удобный – сборная Финляндии. Но так уж принято в среде спортивной: каким бы путем не пытались на тебя воздействовать, задача – показать все, на что ты способен.