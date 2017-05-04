«Ситуация напоминает театр абсурда». В Минспорта и туризма прокомментировали обыск во Франции белорусских хоккеистов

Новости Беларуси. Министерство иностранных дел Беларуси выразило решительный протест в связи с обыском нашей команды по хоккею в Париже. Также МИД требует тщательного расследования инцидента, объяснений и извинений от французской стороны.

Накануне вечером в Париже, куда белорусская сборная прибыла для участия в чемпионате мира, хоккеистов обыскала полиция. Были досмотрены личные вещи, у врачей проверили все медпрепараты. После того, как правоохранителям не удалось ничего найти, команду отпустили.

Это уже не первый подобный случай. В апреле 2016 года во Франции обыску подверглись белорусские гребцы. Тогда у спортсменов искали мельдоний.

Хоккеистов нашей сборной, тренеров и медиков на железнодорожном вокзале в Париже обыскивали около 20 минут. Вот такая встреча по-французски. Были досмотрены личные вещи, а у врачей проверили все медикаменты. Что искали правоохранители и зачем так пристально?

И это при том, что команда прибыла в столицу из французского Бордо. А это означает, что досматривали их уже не один раз. Такие нечестные подходы не должны оставаться без общественного внимания.

Евгения Никитина, пресс-секретарь Федерации хоккея Республики Беларусь:

Мы считаем, что официальные участники спортивной делегации могут хотя бы быть предупреждены о подобных процедурах заранее либо же тогда все делегации должны быть в равных условиях.