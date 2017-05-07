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Во втором матче на чемпионате мира сборная Беларуси по хоккею разгромно уступила чехам – 1:6

07 мая 2017 15:14
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Новости Беларуси. Второй матч на чемпионате мира по хоккею обернулся для сборной Беларуси вторым же поражением. Причем оно оказалось куда чувствительнее, чем в пятничном поединке с финнами. На этот раз коллектив Дэйва Льюиса пытался отобрать очки у команды Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К концу первого периода соперники отличились дважды, но гол Александра Павловича в начале следующей трети возродил было интригу. Увы, повторения сценария пятничной игры не произошло и выровнять цифры на табло нашим парням не удалось. Чехи же положили в белорусскую рамку еще четыре шайбы, доведя свое преимущество до разгромного, – 6:1.

Следующая схватка на парижском льду ожидает сборную Беларуси 8 мая. Оппоненты, страшно подумать, действующие чемпионы мира из Канады. Дэйв Льюис заявил, что противостоять «кленовым листьям» на нашем последнем рубеже будет не Кевин Лаланд, а Михаил Карнаухов.

# Хоккей Беларуси

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