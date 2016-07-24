Рио-2016. Зачем топят белорусских гребцов: мнения спортсменов, министров и Губерниева о скандальной дисквалификации

Новости Беларуси. На неделе пришли печальные и одновременно скандальные новости из Международного спортивного арбитража в Лозанне. Мужская сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, все-таки, не будет допущена на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Национальный олимпийский комитет Беларуси возмущен таким решением.

Другой стороной сообщается, что у Международной федерации есть доказательства приема белорусами запрещенных веществ во время сборов во Франции. Делом также занимается французское антидопинговое агентство.

В Министерстве спорта и туризма Беларуси заявили, что займутся вопросами возмещения морального и материального ущерба.

Между тем это не единственная скандальная ситуация накануне Олимпиады в Рио. О ходе спортивной и неспортивной борьбы за право участвовать в соревнованиях рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Они покорили Пекин. Принесли в копилку сборной золотую и бронзовую медали. Под напором не устоял и Лондон. У Беларуси 2 серебра. Отечественная школа гребли – сильнейшая на планете. Наши спортсмены поднимались на Олимпийский пьедестал 18 раз. И это только за историю суверенной Беларуси. В сборной СССР наши атлеты также были лучшими. 13 медалей. Среди которых 11 золотых.

Каскад олимпийских медалей прервет 2016-ый. Год, как брешь в истории белорусской гребли.

Вопиющая несправедливость выкинула за борт 7 сильнейших атлетов.

Мужская сборная пропустит старты в Рио.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:

Когда пришло письмо, мы не знали, что они могли нам предъявить, может, и правда были какие-то нарушения, чего мы не знаем.

Корни этого скандала уходят в Париж. В апреле на сборе во Франции нашу команду по гребле на байдарках и каноэ обыскали сотрудники внутренней антидопинговой лаборатории. Это был внезапный визит. Предлог, до смешного формален, ранее у некоторых спортсменов был обнаружен мельдоний. Для справки, этот препарат запрещен во Франции. Ввоз – уголовно наказуем. Тем не менее, этот обыск не увенчался успехом. У мужчин ничего не нашли. Разве что было обнаружено 16 таблеток милдроната у тренера женской сборной, который имел рецепт и показания для личного применения. На этом, претензии, как тогда казалось, закончились. Но за эту хрупкую соломинку ухватилась Международная федерация каноэ.

Андрей Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:

Это – чистой воды политика. По-другому это никак не назвать. Спорт – это, когда выиграл, завоевал и никто больше не вмешивается. Да, на допинг проверяли всегда, и по 10 раз в году – никаких претензий не было.

А сейчас – какие-то догадки и снимают всю команду

Ночью 16 июля белорусскую сборную обвинили в употреблении допинга. Нашу команду дисквалифицировали, что называется, «без объявления войны» – мельдоний, обнаруженный в крови не превышал допустимой нормы. Страна, как по красной кнопке, ринулась защищать своих спортсменов. Белорусская сторона незамедлительно подготовила пакет необходимых документов, в пользу чистых спортсменов.

Антонина Кошель, олимпийский чемпион по художественной и спортивной гимнастике:

Мы, все олимпийские чемпионы Беларуси, в прошлое воскресение все побежали в НОК. Все старались поддержать, составить письмо, в пользу наших спортсменов, потому что знаешь, что это такое. Как тяжело пробиваться на Олимпийские игры, зарабатывать лицензии, а потом вести подготовку и в них поучаствовать.

Доказательства были отправлены в Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне 18 июля. Через 4 дня ответ – дисквалификация сроком на год. Просьбу об ускоренном рассмотрении дела в преддверии Олимпиады отклонили. Приостановить разбирательство на время соревнований также нельзя. Причина – Международная федерация каноэ перераспределила квоты.

Проще говоря, на свободные 7 стульев уже уселись спортсмены из других стран.

Александр Богданович, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:

Есть просто страны, у которых не было лицензии на участие в Олимпийских играх. И, может быть, они воспользовались случаем, что был такой-то повод, и мы можем снять эту команду, как раз есть 7 лицензий.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь: Международные спортивные чиновники, очевидно, оказались в ступоре от успешного выступления нашей национальной команды на чемпионате Европы, которая, напомню, завоевала 10 медалей. Из них 4 медали – в олимпийской квалификации

Так что же такое этот мельдоний, вокруг которого столько шума? Статус запрещенного препарат получил в январе этого года.

По своей сути, таблетки милдроната влияют лишь на работу сердечной мышцы.

Проще говоря, человек не станет быстрее, выше, сильнее благодаря этому веществу.

Евгений Акимов, врач-клинический фармаколог отделения фармакологии обеспечения национальных и сборных команд Республики Беларусь:

Это, по большому счёту, препарат, позволяющий не увеличивать работоспособность спортсмена, а защитить его сердечно-сосудистую систему от избыточных физических нагрузок.

Тем не менее, решение о дисквалификации – удар для страны. И, кстати, под ударом оказались не только белорусские спортсмены. Арбитраж в Лозанне оставил в силе иск о дисквалификации легкоатлетической сборной России. Это – 67 спортсменов. Причина та же – допинг. Но в российской ситуации он имел место быть. У нескольких спортсменов запрещенные препараты-таки нашли. Правда, ключевое слово здесь – у нескольких. Дисквалифицировали же всю сборную по легкой атлетике.

Виталий Мутко, министр спорта Российской Федерации:

На мой взгляд, это решение абсолютно нарушает права чистых спортсменов, добросовестных спортсменов и, конечно, наносит некий такой, создает прецедент коллективной ответственности.

Истории известен не один случай, когда спортсмены становились де-факто заложниками противостояния интересов. Взять, например, XXII и XXIII Олимпийские игры, которые проходили в Москве и Лос-Анджелесе. На соревнования в СССР тогда отказались приехать атлеты из Америки, Германии, Японии. В свою очередь советские спортсмены уже на следующих играх пропустили старты в США. Масштабный бойкот сделал мировое первенство неполноценным.

Олимпиада в Рио уже обещает войти в историю, как одна из самых скандальных.

Дмитрий Довгаленок, олимпийский чемпион в гребле на байдарках и каноэ:

Если сегодня посмотреть на Олимпийские игры в Рио, то они будут лидировать по позиции – самые скандальные. Потому что, все что вокруг творится, закрываясь так называемыми чистыми спортсменами, это ситуация не в хорошую пользу скажется на выступлении.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор (Россия):

Отсутствие белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ, мужской команды, очень мощной команды, титулованной – это безусловные потери. И для меня, как комментатора гребли и любителя спорта. И я думаю, что ее разделят поклонники спорта во всем мире.

Потому что белорусская команда себя зарекомендовала очень здорово.

Бороться за права наших атлетов Беларусь продолжит. Спортсмены пропускают Олимпиаду, но они не должны пропустить сезон. Юристы будут оспаривать решение Международной федерации каноэ в Лозанне. Тем не менее, утопить громкие имена наших гребцов в истории большого спорта не получится. Они – уже чемпионы. И мы болеем за наших не только на трибунах мирового Олимпа.