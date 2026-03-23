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Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность Председателя Государственных дел КНДР

23 марта 2026 13:36
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Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность Председателя Государственных дел КНДР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность Председателя Государственных дел КНДР-2

«Единогласное принятие данного решения Верховным Народным Собранием отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку Вашего последовательного курса на укрепление самостоятельности страны и повышение благосостояния населения», – отметил глава государства.

Президент Беларуси подтвердил заинтересованность Минска в активном расширении политических и экономических связей с Пхеньяном на различных уровнях.

# Ким Чен Ын # Александр Лукашенко

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