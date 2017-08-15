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Волчков о матче с Южным: «Происходит какая-то метафизика. Как копьё судьбы»

15 августа 2017 18:47
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Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Источник фото: instagram.com/valchkov_channel

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
Такие матчи, такие события я, как спортсмен профессиональный, понимаю, что они не вписываются в формат просто обычного теннисного матча. То есть, происходит какая-то метафизика.

Судьба, наверное, выбирает человека на какой-то момент времени и месте.

Как копьё судьбы, в определённом смысле. И я лишь только благодарю Господа, что я мог соответствовать такому высоком запросу и добыть для команды очко, которое команда заслужила. Потому что, Вы правильно отметили, Максим выиграл в пяти сетах фантастический матч с Сафиным, после того, как Марат выиграл Australian Open. Как отрабатывала команда. Мы сидели в диспансере целый день, ногой занимались, шаманили. То, что Пашук сделал, то, что Тетерин набрался смелости сказать: «Нет, Володя. Давай сейчас всё забинтуем и пойдём, других вариантов нет». То есть, это – стечение огромное таких вот обстоятельств. И результат этого – вот такое вот что-то, что потом, наверное, остаётся. Проходят годы, а мы это всё помним.

Владимир Волчков: «Задача каждого на своём месте реализовывать максимально свой потенциал»

# Теннис # Владимир Волчков

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