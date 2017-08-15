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Волчков о легендарном матче Кубка Дэвиса в 2004 году: «Накануне ездил на площадь Победы и подходил к Вечному огню»

15 августа 2017 18:46
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Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Максима тоже немножко схоже, свой был, особенный путь. И вот получилось так, что мы в 2004 году, вся страна увидела и полюбила теннис в том виде, в котором никогда до этого не видела. Вы с Максимом ввели нашу команду в элиту мирового тенниса. И в 2004 году впервые в Минске состоялся матч такого уровня, когда подготовка  должна была соответствовать всем мировым стандартам. Трибуны собрались. Надо объяснить, что это – пять встреч в течение трёх дней. Первый матч. Про это много рассказано и написано, и снято. Вот первый матч, все ждут, упорная борьба, все ощущают, что вот-вот Владимир Волчков переломит ситуацию в матче с Андреевым. И вот этот крик. Я не могу позволить себе смотреть. Просто не могу. Потому что это – крик. Весь Футбольный манеж замер. Эту историю помнят и помнят, что через два дня Вы вышли и принесли команде победу. Причём, не надо снимать со счетов, что две свои встречи выиграл ещё и Максим Мирный. Сейчас, прошло много времени, Вы как оцениваете эту ситуацию? Это вот, что называется, улыбка судьбы или гримаса судьбы?

Волчков о легендарном матче Кубка Дэвиса в 2004 году: «Накануне ездил на площадь Победы и подходил к Вечному огню»-1

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
Маленький секрет расскажу. Накануне матча я ездил на площадь Победы и подходил к Вечному огню. И так, скажем, от себя говорил с предками, с белорусским народом – за то, что они дали возможность нам всем жить, существовать, бороться и выступать.

Источник фото: instagram.com/valchkov_channel

Люди в церковь ходят, а Вы…

Владимир Волчков:
Да. И как-то вот так вот вышло.

Наверное, этот дух народный – он конкретно в той ситуации, в том матче, при этой поддержке каким-то образом сыграл.

Потому что такие матчи, такие события я, как спортсмен профессиональный, понимаю, что они не вписываются в формат просто обычного теннисного матча.

Владимир Волчков: «Задача каждого на своём месте реализовывать максимально свой потенциал»

# Теннис # Владимир Волчков

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