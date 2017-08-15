Волчков о легендарном матче Кубка Дэвиса в 2004 году: «Накануне ездил на площадь Победы и подходил к Вечному огню»

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Максима тоже немножко схоже, свой был, особенный путь. И вот получилось так, что мы в 2004 году, вся страна увидела и полюбила теннис в том виде, в котором никогда до этого не видела. Вы с Максимом ввели нашу команду в элиту мирового тенниса. И в 2004 году впервые в Минске состоялся матч такого уровня, когда подготовка должна была соответствовать всем мировым стандартам. Трибуны собрались. Надо объяснить, что это – пять встреч в течение трёх дней. Первый матч. Про это много рассказано и написано, и снято. Вот первый матч, все ждут, упорная борьба, все ощущают, что вот-вот Владимир Волчков переломит ситуацию в матче с Андреевым. И вот этот крик. Я не могу позволить себе смотреть. Просто не могу. Потому что это – крик. Весь Футбольный манеж замер. Эту историю помнят и помнят, что через два дня Вы вышли и принесли команде победу. Причём, не надо снимать со счетов, что две свои встречи выиграл ещё и Максим Мирный. Сейчас, прошло много времени, Вы как оцениваете эту ситуацию? Это вот, что называется, улыбка судьбы или гримаса судьбы?