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Владимир Волчков: «Для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет»

15 августа 2017 18:47
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Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Источник фото: instagram.com/valchkov_channel

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
Я, как спортсмен могу сказать, что для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет.

И возможности даны широкие.

И наша задача, каждого на своём месте, как гражданина, реализовывать максимально свой потенциал. И тогда нам всем будет друг с другом хорошо и эффективно житься.

Владимир Волчков: «Задача каждого на своём месте реализовывать максимально свой потенциал»

# Теннис # Владимир Волчков

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