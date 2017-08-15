Владимир Волчков: «Для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет»

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Источник фото: instagram.com/valchkov_channel
Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
Я, как спортсмен могу сказать, что для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет.
И возможности даны широкие.
И наша задача, каждого на своём месте, как гражданина, реализовывать максимально свой потенциал. И тогда нам всем будет друг с другом хорошо и эффективно житься.
Владимир Волчков: «Задача каждого на своём месте реализовывать максимально свой потенциал»