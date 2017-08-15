«Два бойца из Беларуси приезжают, коротко остриженные, с несколько угрюмыми лицами»: Почему Волчков постригся налысо?

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Матч против Швейцарии, который предстоит 15-17 сентября – он пройдёт не в родных стенах. И, когда Вы играли против Швейцарии, Ваш рейтинг и Максима, и Ваш персонально был значительно выше, чем сейчас у ребят. То есть, команда фактически, скажем, исходя из рейтинга, наверное, слабее. Но правда, что Вы постригись из-за одного из своих подопечных? Волосы-то у Вас нормальные.

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:

Да. Это был один из таких моментов – это даже не столько пари, сколько такое джентльменское соглашение, что мы перед собой поставили цель и пока мы этой цели не достигнем, будем представляться миру таким вот образом. Движение поступательное идёт, хорошее.



Источник фото: instagram.com/gerasimov_egor_news/