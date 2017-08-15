Прямой эфир

«Два бойца из Беларуси приезжают, коротко остриженные, с несколько угрюмыми лицами»: Почему Волчков постригся налысо?

15 августа 2017 18:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Матч против Швейцарии, который предстоит 15-17 сентября – он пройдёт не в родных стенах. И, когда Вы играли против Швейцарии, Ваш рейтинг и Максима, и Ваш персонально был значительно выше, чем сейчас у ребят. То есть, команда фактически, скажем, исходя из рейтинга, наверное, слабее. Но правда, что Вы постригись из-за одного из своих подопечных? Волосы-то у Вас нормальные.

«Два бойца из Беларуси приезжают, коротко остриженные, с несколько угрюмыми лицами»: Почему Волчков постригся налысо?-1

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
Да. Это был один из таких моментов – это даже не столько пари, сколько такое джентльменское соглашение, что мы перед собой поставили цель и пока мы этой цели не достигнем, будем представляться миру таким вот образом. Движение поступательное идёт, хорошее.

Источник фотоinstagram.com/gerasimov_egor_news/

Волосы растут?

Владимир Волчков:
Волосы очень хорошо растут.

Я думаю, что, когда мы пройдём туда, куда для себя отметили, потом хорошо всё будет наверху. 

А Егор Герасимов тоже ходит с такой стрижкой?

Владимир Волчков:
Да. И интересно выглядит – два бойца из Беларуси приезжают, коротко остриженные, очень серьёзно настроенные, с несколько угрюмыми лицами, но с серьёзным настроем. Что-то в этом есть.

Владимир Волчков: «Задача каждого на своём месте реализовывать максимально свой потенциал»

# Теннис # Владимир Волчков

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Волчков: «В хорошем смысле, понимаешь, что, ну, нельзя подвести. И вот это помогало побеждать и Максиму, и мне»
15 августа 2017 18:47

Владимир Волчков: «В хорошем смысле, понимаешь, что, ну, нельзя подвести. И вот это помогало побеждать и Максиму, и мне»

Владимир Волчков: «Для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет»
15 августа 2017 18:47

Владимир Волчков: «Для спорта сделано беспрецедентно много за эти 15-20 лет»

Волчков о матче с Южным: «Происходит какая-то метафизика. Как копьё судьбы»
15 августа 2017 18:47

Волчков о матче с Южным: «Происходит какая-то метафизика. Как копьё судьбы»