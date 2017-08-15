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Волчков рассказал о судьбе пистолета, подаренного Президентом после победы в Кубке Дэвиса

15 августа 2017 18:48
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Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Волчков рассказал о судьбе пистолета, подаренного Президентом после победы в Кубке Дэвиса-1

На глазах у миллионов телезрителей глава государства, в своё время, подарил Вам пистолет. Потом сказали, что у вас их забрали, потому что надо было оформлять. И большой вопрос: вернули ли Вам, есть ли у Вас пистолет? Тот ли Вы человек, у которого есть официально подаренный главой государства пистолет?
Источник фото: instagram.com/valchkov_channel

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
Для меня это – очень высокая честь. Я горжусь, что являюсь владельцем данного подарка, как знак признания со стороны государства и главы государства. У нас также с Максимом есть офицерские кортики, которые вручили после одной из таких тоже серьёзных побед.

И я этим очень горжусь.

Никогда это не афиширую, но храню в соответствии с законодательством и привозил несколько лет назад на отстрел, показывал. Учитывают, следят, так что всё хорошо.

Владимир Волчков: «Задача каждого на своём месте реализовывать максимально свой потенциал»

# Теннис # Владимир Волчков

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