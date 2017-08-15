Владимир Волчков: «Благодаря ресурсу, который привлёк Александр Васильевич, тренерам не нужно было думать, как зарабатывать деньги»

Мы же за все виды спорта болеем. И вот, кажется, типа, дали больше денег там хоккеистам, ещё больше дали футболистам, в лёгкую атлетику стараемся вкладывать, но не везде всё происходит. Конкуренция везде растёт. Давайте так, очень просто: представьте человека, который не понимает в теннисе. Попытайтесь ему объяснить, что конкретно сделано, что конкретно подкрутили? Что там – магов наняли, психологов? Потому что, надо понимать, что теннис – очень психологическая игра. Скажем, нашли врачей, которые какие-то нашли там китайские травки? Я уже утрирую. Попытайтесь очень просто объяснить – что же такое закрутили в эти годы?

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису: Самое главное, это удалось сделать беспрецедентное действие, то есть, собрали всех лучших юниоров по возрастам, склеили так называемые сборные команды и обеспечили вот эту постоянную, ежедневную конкуренцию лучших с лучшими в рамках ежедневной подготовки сборных команд. По возрастам. Национальная команда, резерв, сборная команда до 18, до 16 лет. И, естественно, раз в полгода проводился тренерский совет, формировались команды. Источник фото: instagram.com/belarustennis/

Очень жёсткий спарринг.

Владимир Волчков:

Очень жёсткий спарринг, да. Это первое. Второе, благодаря ресурсу, который привлёк Александр Васильевич, тренера были – скажем так, им не нужно было думать о том, как зарабатывать деньги, как обеспечивать свою хозяйственную деятельность.

То есть, была определённая система поощрений, стипендий за результаты.

А так тренера занимались просто с богатыми клиентами.

Владимир Волчков:

К сожалению, в большей степени так и было. Что удалось сделать – это удалось отобрать самых таких деятельных молодых, амбициозных тренеров, которые отрабатывали на результат, не заботясь о том, как заработать на хлеб насущный.

Это очень важно, потому что для того, чтобы вырастить чемпиона – без творческого подхода в работе невозможно.

И, когда человек, тренер, работающий с лучшими юниорами, тратит свою энергию на то, чтобы придумывать прогрессивные новые упражнения, поддерживать высокий уровень конкуренции, искать перспективные новые какие-то методы – это, безусловно, со временем начинает набирать обороты и давать результат.