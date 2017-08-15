Владимир Волчков: «Шакутин реально впрягся в эту работу, и закрутил дела таким образом, что мы все эту волну поймали»

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы находимся на пороге осени, а осенью – два уникальных события для нового поколения белорусского тенниса. 15-17 сентября – белорусская команда вновь вернулась в мировую элиту тенниса – это будет уже игра в плей-офф со сборной Швейцарии. И, вообще, по-моему, в ноябре – финал. Наши девчонки играют фактически в финале чемпионата мира, как называют Кубок Федерации. У нас нет ни одного другого игрового вида спорта, где были бы такие успехи. Тем более, успехи на новой волне, не за счёт старых советских достижений. Как к этому относиться? Это – случайность? Это – целевое вложение? Это – стечение обстоятельств, обеспеченных родителей? Изменение мирового устройства?

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:

Нельзя говорить о том, что это – какая-то случайность.

Это – результат работы огромного количества людей в течение достаточно долгого периода времени.

Это – результат той работы, которую взяли ещё после Олимпиады 2012 года. Был назначен новый председатель федерации – Александр Васильевич.