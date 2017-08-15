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Владимир Волчков: «Шакутин реально впрягся в эту работу, и закрутил дела таким образом, что мы все эту волну поймали»

15 августа 2017 18:45
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Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы находимся на пороге осени, а осенью – два уникальных события для нового поколения белорусского тенниса. 15-17 сентября – белорусская команда вновь вернулась в мировую элиту тенниса – это будет уже игра в плей-офф со сборной Швейцарии. И, вообще, по-моему, в ноябре – финал. Наши девчонки играют фактически в финале чемпионата мира, как называют Кубок Федерации. У нас нет ни одного другого игрового вида спорта, где были бы такие успехи. Тем более, успехи на новой волне, не за счёт старых советских достижений. Как к этому относиться? Это – случайность? Это – целевое вложение? Это – стечение обстоятельств, обеспеченных родителей? Изменение мирового устройства?

Владимир Волчков, главный тренер национальной сборной Беларуси по теннису:
Нельзя говорить о том, что это – какая-то случайность.

Это – результат работы огромного количества людей в течение достаточно долгого периода времени.

Это – результат той работы, которую взяли ещё после Олимпиады 2012 года. Был назначен новый председатель федерации – Александр Васильевич.

Владимир Волчков: «Шакутин реально впрягся в эту работу, и закрутил дела таким образом, что мы все эту волну поймали»-1

Александр Васильевич Шакутин.

Источник фото: vk.com/vkbelarustennis

Владимир Волчков:
Шакутин, да. И он пригласил меня закрывать спортивные вопросы. И мы вместе выстраивали команду. И, конечно, можно сказать, что получилось не всё.

Потому что амбиции руководителя – они очень велики были.

Но, вместе с тем, они были, наверное, той амбициозной движущей силой, которая заставляла нас иногда верить больше в самих себя, в нас, тренеров и спортсменов, чем мы сами допускали. То есть, он сам, по натуре, такой очень амбициозный и, как сказать, профессиональный такой, жертвенный человек. То есть, он реально впрягся в эту работу, по-серьёзному. И закрутил дела таким образом, что мы все эту волну поймали. И это начало давать результат.

Владимир Волчков: «Задача каждого на своём месте реализовывать максимально свой потенциал»

# Теннис # Владимир Волчков

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