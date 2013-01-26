Виктория Азаренко второй раз подряд выиграла Australian Open

Новости Беларуси. В этот раз белоруска обыграла китайскую теннисистку На Ли. А год назад в решающем поединке победила россиянку Марию Шарапову. Тогда это позволило Виктории впервые возглавить мировой рейтинг, а сейчас – сохранить лидирующую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу же после завершения матча Президент Беларуси Александр Лукашенко по телефону тепло поздравил белорусскую спортсменку с победой на этом престижном международном турнире.

На церемонии награждения Виктория поблагодарила всех, кто имел отношение к этой победе: болельщиков, организаторов и спонсоров турнира.

Виктория Азаренко, белорусская теннисистка:

Это были две очень длинные недели, и я счастлива, что теперь держу трофей в руках. Я хочу поблагодарить всех тех, кто приложил усилия, чтобы этот турнир прошёл на таком уровне. Спасибо всей моей команде. Спасибо спонсорам турнира и отличному директорату, которые делают турнир лучше из года в год. Благодарю всех, кто помогал нам – болл-боев, водителей и всех остальных. Также я благодарна всем своим болельщикам. Да, и прошу прощения, я забыла сразу поздравить Ли На с отличной игрой и хорошим результатом на этом турнире.

На Ли в свою очередь призналась, что с нетерпением будет ждать следующего Australian Open.

На Ли, китайская теннисистка:

В первую очередь я хотела бы поздравить Викторию, которая здорово выступает здесь на протяжении двух лет. Хочу сказать, что я всегда получаю большое удовольствие от игры здесь. Я уже не молода по теннисным меркам, но я буду с нетерпением ждать следующего чемпионата Австралии.