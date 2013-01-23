Белоруска Дарья Домрачева разрушила семью норвежского биатлониста Уле-Эйнер Бьорндалена?

Новости Беларуси. Эта новость в буквальном смысле слова взорвала Интернет. Развод знаменитого норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена и его супруги итальянской биатлонистки Натали Сантер стал достоянием мировой общественности. Причиной распада супружеской пары зарубежные журналисты называют роман норвежца с белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой.

Еженедельник Sportsweek:

Когда говорили о причинах расставания Оле-Эйнара Бьорндалена и Натали Сантер, промелькнуло имя другой женщины – Дарьи Домрачевой. Слухи связывают самого великого биатлониста всех времен и народов и 26-летнюю минчанку. Говорят об интриге, произошедшей прошлым летом в австрийском местечке Обертиллиах, где сборная Беларуси проводила тренировочный сбор.

В браке Бьорндален и Сантер прожили шесть лет. По случаю развода они презентовали совместное заявление, в котором просят уважать и понимать желание не поднимать эту тему в будущих интервью.

Заявление Бьорндален и Сантер:

Мы должны признать, что наше желание прожить долгую совместную жизнь не осуществилось. Впереди нас ждет раздельная жизнь. Мы договорились, что кроме этого заявления ничего больше не скажем. Просим уважать и понимать наше желание не комментировать эту тему в будущих интервью.

Лидер белорусской сборной по биатлону Дарья Домрачева на своем сайте выступила с заявлением по поводу появившейся в СМИ информации о ее романе с именитым норвежцем.

Дарья Домрачева, белорусская биатлонистка:

Я не сторонник того, чтобы частная жизнь становилась достоянием общественности, но в связи с возникающей волной всевозможных слухов, думаю, стоит внести ясность. Официальной информацией о моей личной жизни будет только сообщение о моем замужестве. На ком бы то ни было. Все остальное – слухи, которые не вижу смысла комментировать. Сейчас я сосредоточена на подготовке к чемпионату мира и не хотела бы более отвлекаться на обсуждение этой темы. Всегда ваша Даша.