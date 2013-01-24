Виктория Азаренко вышла в финал Australian Open, где встретится с На Ли

Новости Австралии. Спортивная новость последних часов. Первая ракетка планеты Виктория Азаренко вышла в финал Australian Open. В полуфинальном поединке одиночного разряда лучшая белорусская теннисистка выиграла у американки Слоан Стивенс (6:1, 6:4) и во второй раз будет играть в финале первого в сезоне турнира серии «Большого шлема».

До этого выигрыша 23-летняя минчанка на кортах «Мельбурн-парка» одержала еще пять побед.

В финале Виктория Азаренко встретится с китаянкой На Ли. Решающий матч состоится в субботу, 26 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.