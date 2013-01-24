Новости Беларуси. Сегодня на тренировке хоккейной команды Президента семи игрокам вручили благодарности. Глава государства также поощрил ценными подарками хоккеистов и тренерский штаб команды.

Напомним, что белорусская ледовая дружина завоевала главный трофей 9 Рождественского международного турнира любителей хоккея. Если самые первые соревнования этого спортивного праздника можно было назвать, скорее, дружественными поединками, то последние годы показали, что турнир набрал серьезный вес. Теперь организаторам даже приходится отказывать некоторым командам. Формат просто не позволяет принять всех желающих из самых разных стран. Так что турнир вполне оправдывает звание неофициального чемпионата мира среди любителей.

Год от года в составах все больше звезд хоккея, игравших в НХЛ, а также призеров чемпионатов. Ожесточенные схватки идут не только за главный трофей, но и остальные призовые места. Если раньше безоговорочными фаворитами состязаний были команды Беларуси и России, сегодня им в спину дышат канадцы и чехи. И тем дороже победа, которую на последнем турнире одержала команда Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.