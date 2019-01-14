Виктория Азаренко показала усердную подготовку к новому сезону: видеофакт

Новости Беларуси. 15 января на турнире Australian Open состоится матч Виктория Азаренко против немки Лауры Зигемунд. Накануне старта сезона 2019 года белорусская теннисистка опубликовала 3-минутное видео о своей подготовке к турнирам. На кадрах Виктория тренируется в зале и на кортах спортивной IMG Academy во Флориде.

Фото: instagram.com/vichka35

Помогают в подготовке спортсменке – ее 2-летний сын Лео, тренер Вим Фиссетт и друзья. «С днём рождения, Лео»: Виктория Азаренко поздравила сына трогательным видео Видео сопровождают звуковые фрагменты мотивирующих речей знаменитого актера Уилла Смита, которые популярны в сети. Актер рассказывает о трудоспособности, благодаря которой приходит успех, возможностях, страхах, встречающихся человеку на пути к цели. Судя по видео, Виктория настроена серьезно и решительно на нынешний сезон.

Фото: instagram.com/vichka35