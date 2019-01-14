Виктория Азаренко показала усердную подготовку к новому сезону: видеофакт
Новости Беларуси. 15 января на турнире Australian Open состоится матч Виктория Азаренко против немки Лауры Зигемунд.
Накануне старта сезона 2019 года белорусская теннисистка опубликовала 3-минутное видео о своей подготовке к турнирам.
На кадрах Виктория тренируется в зале и на кортах спортивной IMG Academy во Флориде.
Фото: instagram.com/vichka35
Помогают в подготовке спортсменке – ее 2-летний сын Лео, тренер Вим Фиссетт и друзья.
«С днём рождения, Лео»: Виктория Азаренко поздравила сына трогательным видео
Видео сопровождают звуковые фрагменты мотивирующих речей знаменитого актера Уилла Смита, которые популярны в сети. Актер рассказывает о трудоспособности, благодаря которой приходит успех, возможностях, страхах, встречающихся человеку на пути к цели. Судя по видео, Виктория настроена серьезно и решительно на нынешний сезон.
Фото: instagram.com/vichka35
Виктория Азаренко два раза подряд становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии – в 2012 и 2013 годах. Три последних года спортсменка не выступала на этом турнире. На своей странице в Instagram теннисистка опубликовала пост, где отметила, что рада вернуться.
Виктория Азаренко:
Спустя 3 года... Так рада вернуться.
«Мне нечего стыдиться, нечего бояться». Как менялась Виктория Азаренко (читать далее).