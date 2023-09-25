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Виктория Азаренко поднялась в мировом рейтинге на 6 позиций

25 сентября 2023 20:52
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На старте новой соревновательной недели обновились теннисные рейтинги. Практически все наши девушки свои позиции улучшили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко поднялась в мировом рейтинге на 6 позиций-1

Естественно, это не касается Арины Соболенко. Третью семидневку кряду она остается на вершине генеральной классификации. Ниже идет Ига Свентек из Польши. Лидерскую тройку замыкает Кори Гауф. Что касается Виктории Азаренко, то успешная игра в Гвадалахаре позволила разменять 6 мест и обосноваться на 17 строке. Прогресс есть и у Александры Саснович: отныне она 82-я на планете.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Александра Саснович

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