Белорусы медально выступили на Открытом Кубке Содружества по парусному спорту

На четвертом и заключительном этапе в копилке нашей сборной две медали: Екатерина Санько одержала победу в олимпийском классе «Лазер-радиал» среди женщин, в этой же дисциплине Татьяна Дроздовская показала второй результат. Что касается итогов по сумме всех предыдущих этапов, то обладательницей Кубка Содружества в классе «Лазер-радиал» стала Татьяна Дроздовская, Екатерина Санько заняла в общем зачете второе место. В классе «Лазер» среди мужчин лучшим стал наш Максим Дягель.