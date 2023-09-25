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Белорусы медально выступили на Открытом Кубке Содружества по парусному спорту

25 сентября 2023 13:49
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Белорусские атлеты медально выступили на Открытом Кубке Содружества по парусному спорту, который завершился в Тольятти, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусы медально выступили на Открытом Кубке Содружества по парусному спорту-1

На четвертом и заключительном этапе в копилке нашей сборной две медали: Екатерина Санько одержала победу в олимпийском классе «Лазер-радиал» среди женщин, в этой же дисциплине Татьяна Дроздовская показала второй результат. Что касается итогов по сумме всех предыдущих этапов, то обладательницей Кубка Содружества в классе «Лазер-радиал» стала Татьяна Дроздовская, Екатерина Санько заняла в общем зачете второе место. В классе «Лазер» среди мужчин лучшим стал наш Максим Дягель.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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