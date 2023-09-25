Белорусский «Динамо-Шинник» уступил питерскому «Динамо» в домашнем матче МХЛ

Сразу нужно отметить, что гостили в Бобруйске представители золотого дивизиона. Мы же играем в серебряном, более слабом. Тем не менее хозяева мало в чем уступали оппонентам. Да, начало не задалось. Земляки пропустили 2 гола. Но затем собрались и показывали весьма содержательный хоккей. Результат пришел, цифры на табло стали равными – 2:2. В концовке более высокий класс «питерцев» сказался. Они сильнее – 4:2. Но последняя шайба была заброшена уже в пустые ворота. Тем не менее наши «бобры» продолжают радовать статистикой. В 9 матчах – 7 викторий.