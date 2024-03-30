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Степан Данилов выиграл серебро масс-старта на чемпионате России по биатлону

30 марта 2024 15:30
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Белорусский биатлонист Степан Данилов выиграл серебряную медаль в гонке с массовым стартом на открытом чемпионате России в Тюмени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Степан Данилов выиграл серебро масс-старта на чемпионате России по биатлону-1

Для 25-летнего спортсмена это первый подиум в карьере. Наш атлет хорошо смотрелся на лыжне, а также допустил лишь один промах на первом огневом рубеже. Никита Лобастов стал 10-м, Антон Смольский – 11-м, Дмитрий Лазовский – 16-м, а Илья Авсеенко – 25-м.

В женской эстафете наша команда осталась за пределами призовой тройки. Биатлонный квартет, в который вошли Анна Сола, Динара Смольская, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова, показал шестой результат.

# Биатлон # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Анна Сола # Динара Смольская # Дарья Кудаева # Аделина Сабитова # Антон Смольский

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