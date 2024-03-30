Степан Данилов выиграл серебро масс-старта на чемпионате России по биатлону

Белорусский биатлонист Степан Данилов выиграл серебряную медаль в гонке с массовым стартом на открытом чемпионате России в Тюмени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для 25-летнего спортсмена это первый подиум в карьере. Наш атлет хорошо смотрелся на лыжне, а также допустил лишь один промах на первом огневом рубеже. Никита Лобастов стал 10-м, Антон Смольский – 11-м, Дмитрий Лазовский – 16-м, а Илья Авсеенко – 25-м.

В женской эстафете наша команда осталась за пределами призовой тройки. Биатлонный квартет, в который вошли Анна Сола, Динара Смольская, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова, показал шестой результат.