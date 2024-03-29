Состоялось заседание Совета директоров КХЛ. Какие решения приняты?

Следующий сезон будет продлен до 31 мая. В связи с этим сокращены сроки предсезонных сборов. При этом межсезонье в 2024 году является переходным. На заседании совета директоров КХЛ также утвержден новый потолок зарплат. И ограничено количество зарегистрированных Лигой контрактов клуба всех видов.