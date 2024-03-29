Состоялось заседание Совета директоров КХЛ. Какие решения приняты?

Состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ, которое приняло решения по изменению сроков проведения чемпионата и регулированию потолка зарплат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ, которое приняло решения по изменению сроков проведения чемпионата и регулированию потолка зарплат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Следующий сезон будет продлен до 31 мая. В связи с этим сокращены сроки предсезонных сборов. При этом межсезонье в 2024 году является переходным. На заседании совета директоров КХЛ также утвержден новый потолок зарплат. И ограничено количество зарегистрированных Лигой контрактов клуба всех видов.