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Состоялось заседание Совета директоров КХЛ. Какие решения приняты?

29 марта 2024 19:31
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Состоялось заочное заседание Совета директоров КХЛ, которое приняло решения по изменению сроков проведения чемпионата и регулированию потолка зарплат, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Состоялось заседание Совета директоров КХЛ. Какие решения приняты?-1

Следующий сезон будет продлен до 31 мая. В связи с этим сокращены сроки предсезонных сборов. При этом межсезонье в 2024 году является переходным. На заседании совета директоров КХЛ также утвержден новый потолок зарплат. И ограничено количество зарегистрированных Лигой контрактов клуба всех видов.

# Хоккей

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