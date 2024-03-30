Определились победители чемпионата Беларуси по настольному теннису
Новости Беларуси. Финалами в одиночном и парном разрядах в Минске завершился чемпионат Беларуси по настольному теннису. Решающие встречи стали украшением всего турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У женщин золото завоевала Ульяна Мещанская. По ходу финала спортсменка проявила характер и, уступая по сетам 1:3, в итоге обыграла свою соперницу Татьяну Чекавую со счетом 4:3. Отметим, Мещанская вместе с Елизаветой Тимошковой выиграла золото и в парном разряде.
Ульяна Мещанская, победительница чемпионата Беларуси по настольному теннису:
100 % настраивалась на победу, хотела наконец-то завоевать первое место в личном разряде. Возможно, это и сыграло злую шутку вначале, что слишком горела. Потом опустила все мысли и снова вернулась в игру.
У мужчин Павел Платонов в дуэте с Ильей Корчинским выиграл золото в парном разряде. А в одиночном Платонов в драматичном матче уступил Андрею Терехину – 3:4. Третьим стал Георгий Кунац.
Георгий Кунац, бронзовый призер чемпионата Беларуси по настольному теннису:
Игра сложилась сложно. Я был готов к борьбе, предполагал, что мой соперник будет хорошо играть. Настраивался психологически, что будет сложный матч, в итоге это помогло.
В белорусском настольном теннисе идет смена поколений, но чемпионат страны показал, что молодежь способна показывать хорошую игру.
Александра Сипач, старший тренер национальной команды по настольному теннису:
На нынешнем чемпионате играет вся национальная команда. В национальной команде у нас находятся все молодые спортсмены, ребята, которые еще заканчивают школу, поэтому конкуренция немножко ниже, чем хотелось бы. Ребята молодые подтвердили свой уровень, что у нас практически никто не провалился. Есть, конечно, моменты с травматикой. Две девочки травмированные. Но они тоже достойно выступили на этих соревнованиях.
Несмотря на отсутствие европейских стартов, мастеров малой ракетки ждет насыщенный календарь. Главные старты пройдут в России: белорусские спортсмены поспорят за награды Игр стран БРИКС и Игр Дружбы.