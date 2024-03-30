Определились победители чемпионата Беларуси по настольному теннису

Новости Беларуси. Финалами в одиночном и парном разрядах в Минске завершился чемпионат Беларуси по настольному теннису. Решающие встречи стали украшением всего турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». У женщин золото завоевала Ульяна Мещанская. По ходу финала спортсменка проявила характер и, уступая по сетам 1:3, в итоге обыграла свою соперницу Татьяну Чекавую со счетом 4:3. Отметим, Мещанская вместе с Елизаветой Тимошковой выиграла золото и в парном разряде.

Ульяна Мещанская, победительница чемпионата Беларуси по настольному теннису:

100 % настраивалась на победу, хотела наконец-то завоевать первое место в личном разряде. Возможно, это и сыграло злую шутку вначале, что слишком горела. Потом опустила все мысли и снова вернулась в игру. У мужчин Павел Платонов в дуэте с Ильей Корчинским выиграл золото в парном разряде. А в одиночном Платонов в драматичном матче уступил Андрею Терехину – 3:4. Третьим стал Георгий Кунац.

Георгий Кунац, бронзовый призер чемпионата Беларуси по настольному теннису:

Игра сложилась сложно. Я был готов к борьбе, предполагал, что мой соперник будет хорошо играть. Настраивался психологически, что будет сложный матч, в итоге это помогло. В белорусском настольном теннисе идет смена поколений, но чемпионат страны показал, что молодежь способна показывать хорошую игру.