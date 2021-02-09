Виктория Азаренко о неудачном выступлении на Australian Open: я разочарована, что не смогла выступить на своём уровне

Для экс-первой ракетки мира непреодолимым оказался первый же раунд основы. Виктории во время игры стало плохо: она испытала астматический припадок. После оказания помощи Азаренко вернулась в игру, но одержать победу в этом матче так и не смогла. Проигрыш представительнице США Джессике Пегуле – 5:7, 4:6.

Виктория Азаренко, участница Australian Open:

Конечно, карантин повлиял на мое выступление, но я не хочу просто сидеть и искать оправдания. Я разочарована, что не смогла выступить на своем уровне. Это трудно принять, потому что я знаю, что могу играть намного лучше. В то же время я чувствую, что сделала все возможное, чтобы хорошо подготовиться, но, к сожалению, это не сработало.

Неудача постигла и другую белоруску, выходившую 9 февраля на корт. Александра Саснович мало что смогла противопоставить более рейтинговой визави Анетт Контавейт. Эстонка выглядела лучше и записала дежурную викторию – 7:5, 6:2.