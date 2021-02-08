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Лёгкая атлетика. Белорусы завоевали три серебра на европейских турнирах

08 февраля 2021 16:25
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Новости Беларуси. Белорусские легкоатлеты Ирина и Виталий Жук, а также Анастасия Мирончик-Иванова завоевали серебряные награды на турнирах во Франции, Эстонии и Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во Франции прыгунья с шестом Ирина Жук показала результат 4 метра 62 сантиметра, что оказалось вторым показателем. Выше прыгнула лишь британка Холли Брэдшоу.

В Таллине Виталий Жук на турнире многоборцев также набрал вторую сумму баллов – 6 010 очков. К слову, этот результат покорился ему впервые в карьере. Опередил нашего спортсмена эстонец Ристо Лиллиметс с суммой 6 089 баллов.  

А в Германии вторую ступень на подиуме заняла прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова. Лучший результат белоруска показала во второй попытке – 6 метров 56 сантиметров. Золото забрала шведка Сагния Хадди.

# Легкая атлетика # Ирина Жук # Виталий Жук # Анастасия Мирончик-Иванова

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