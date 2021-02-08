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Перед турниром в Казахстане по хоккею сборная Беларуси пополнилась новыми игроками

08 февраля 2021 19:22
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Нур-Султане. 8 февраля подопечные Михаила Захарова провели тренировку на льду «Олимпик Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Перед турниром в Казахстане по хоккею сборная Беларуси пополнилась новыми игроками -1

В преддверии соревнований слегка изменился состав сборной, так, к ростеру присоединились голкипер Алексей Колосов, защитник Сергей Боголейша и форварды Станислав Лопачук и Виталий Пинчук.

Хоккей. Кольцов и Стась будут тренировать сборную Беларуси на турнире в Нур-Султане

Перед турниром в Казахстане по хоккею сборная Беларуси пополнилась новыми игроками -4

Также в тренерский штаб нашей команды были вызваны два тренера из клубов экстралиги. Ассистировать Михаилу Захарову на Qazaqstan Hockey Open будут Константин Кольцов из «Динамо-Молодечно» и Сергей Стась из «Гомеля».

Перед турниром в Казахстане по хоккею сборная Беларуси пополнилась новыми игроками -7

Напомним, международный турнир в Нур-Султане пройдет с 10 по 13 февраля. Помимо белорусов выступят также две команды Казахстана и олимпийская сборная России.

# Хоккей # Михаил Захаров # Алексей Колосов # Сергей Боголейша # Станислав Лопачук # Виталий Пинчук # Константин Кольцов # Сергей Стась # Фотофакт

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