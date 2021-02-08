Перед турниром в Казахстане по хоккею сборная Беларуси пополнилась новыми игроками

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Нур-Султане. 8 февраля подопечные Михаила Захарова провели тренировку на льду «Олимпик Арены», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В преддверии соревнований слегка изменился состав сборной, так, к ростеру присоединились голкипер Алексей Колосов, защитник Сергей Боголейша и форварды Станислав Лопачук и Виталий Пинчук. Хоккей. Кольцов и Стась будут тренировать сборную Беларуси на турнире в Нур-Султане

Также в тренерский штаб нашей команды были вызваны два тренера из клубов экстралиги. Ассистировать Михаилу Захарову на Qazaqstan Hockey Open будут Константин Кольцов из «Динамо-Молодечно» и Сергей Стась из «Гомеля».