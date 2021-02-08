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В Минске проходит первенство Беларуси по шахматам. Среди участников 8-летний кандидат в мастера спорта

08 февраля 2021 19:36
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Новости Беларуси. 4 февраля в Минске стартовало первенство Беларуси по шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске проходит первенство Беларуси по шахматам. Среди участников 8-летний кандидат в мастера спорта-1

За чемпионство поборются 80 ребят изо всех регионов нашей страны: 50 мальчиков и 30 девочек. Самому младшему шахматисту восемь лет. Заявки на участие в турнире смогли подать только те спортсмены, которые имеют звание не ниже кандидата в мастера спорта. Соревнования проходят по классической программе: одна партия в день, всего девять туров.

В Минске проходит первенство Беларуси по шахматам. Среди участников 8-летний кандидат в мастера спорта-4

Юрий Борсук, главный судья соревнований:
Что хочется отметить: очень хорошо представлены регионы. Дети соскучились, будем честными – все хотят поиграть в реальные, живые шахматы, а не онлайн. Шахматы помолодели. Надо отметить, что много молодых заставляют попотеть более старших, в том числе ребята в 12 лет спокойно составляют конкуренцию 18-летним. Здесь то же самое: ребята, которым 14-15 лет, фактически являются теми, кто работает и до 18.

В Минске проходит первенство Беларуси по шахматам. Среди участников 8-летний кандидат в мастера спорта-7

Победитель соревнований как у девочек, так и у мальчиков определится в пятницу. Стоит отметить, что турнир является отборочным к чемпионату мира, который примет Греция в октябре 2021 года, а также на континентальное первенство, которое, предположительно, пройдет в Турции в сентябре.

# Шахматы # Юрий Борсук # Фотофакт

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