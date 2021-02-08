В Минске проходит первенство Беларуси по шахматам. Среди участников 8-летний кандидат в мастера спорта

Новости Беларуси. 4 февраля в Минске стартовало первенство Беларуси по шахматам среди юношей и девушек до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За чемпионство поборются 80 ребят изо всех регионов нашей страны: 50 мальчиков и 30 девочек. Самому младшему шахматисту восемь лет. Заявки на участие в турнире смогли подать только те спортсмены, которые имеют звание не ниже кандидата в мастера спорта. Соревнования проходят по классической программе: одна партия в день, всего девять туров.

Юрий Борсук, главный судья соревнований:

Что хочется отметить: очень хорошо представлены регионы. Дети соскучились, будем честными – все хотят поиграть в реальные, живые шахматы, а не онлайн. Шахматы помолодели. Надо отметить, что много молодых заставляют попотеть более старших, в том числе ребята в 12 лет спокойно составляют конкуренцию 18-летним. Здесь то же самое: ребята, которым 14-15 лет, фактически являются теми, кто работает и до 18.