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Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае

20 февраля 2023 20:26
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Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно преодолели стартовый барьер на турнире категории 1 000 в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае-1

В первом круге нашей теннисистке противостояла Анастасия Павлюченкова. Сейчас в рейтинге россиянка находится в восьмой сотне. Однако в прошлом теннисистка уверенно входила в топ и даже была в финале мейджора. Именно поэтому ожидалось, что встреча легкой прогулкой для Азаренко не будет. Так и случилось. Виктория выиграла в двух партиях – 6:3, 7:5. Однако в каждом сете была упорная борьба, оппонентка билась за каждый балл. Но нашей спортсменке удалось выстоять. В следующем раунде она сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае-4

Виктория Азаренко, участница турнира:
Я играла нестабильно, создавала много возможностей для соперницы, которыми она часто пользовалась. Конечно, она сражалась за каждый балл. Анастасия замечательный игрок. И приятно снова увидеть ее в туре. Первый раунд никогда не бывает простым, независимо от турнира. Я счастлива, что выиграла. Однако есть над чем поработать. Но у меня будет возможность сделать это к следующему матчу.

Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае-7

Александра Саснович одолела испанку Ребеку Масарову – 2:6, 6:4, 6:4. Соперница значительно уступала в рейтинге, однако на игре это никак не отразилось. Матч получился непростым. Теннисистки провели на корте 2 часа и 12 минут. Следующей оппоненткой белоруски станет шестая ракетка мира – американка Кори Гауфф. Напомним, Арина Соболенко начнет выступление на турнире со второго крута. Ее соперница – американка Лорен Дэвис.

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# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Анастасия Павлюченкова # Аманда Анисимова # Кори Гауфф # Лорен Дэвис # Ребека Масарова # Фотофакт

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