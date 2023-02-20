Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно стартовали на турнире в Дубае

Виктория Азаренко и Александра Саснович успешно преодолели стартовый барьер на турнире категории 1 000 в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом круге нашей теннисистке противостояла Анастасия Павлюченкова. Сейчас в рейтинге россиянка находится в восьмой сотне. Однако в прошлом теннисистка уверенно входила в топ и даже была в финале мейджора. Именно поэтому ожидалось, что встреча легкой прогулкой для Азаренко не будет. Так и случилось. Виктория выиграла в двух партиях – 6:3, 7:5. Однако в каждом сете была упорная борьба, оппонентка билась за каждый балл. Но нашей спортсменке удалось выстоять. В следующем раунде она сыграет с американкой Амандой Анисимовой.

Виктория Азаренко, участница турнира:

Я играла нестабильно, создавала много возможностей для соперницы, которыми она часто пользовалась. Конечно, она сражалась за каждый балл. Анастасия – замечательный игрок. И приятно снова увидеть ее в туре. Первый раунд никогда не бывает простым, независимо от турнира. Я счастлива, что выиграла. Однако есть над чем поработать. Но у меня будет возможность сделать это к следующему матчу.