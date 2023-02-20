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Белорусские каратисты выиграли общекомандный зачёт всероссийских соревнований в Уфе

20 февраля 2023 13:55
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Белорусские каратисты ударно погостили в Уфе. Здесь проходили всероссийские соревнования «Олимпийские надежды», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские каратисты выиграли общекомандный зачёт всероссийских соревнований в Уфе-1

Наша дружина уверенно выиграла общекомандный зачет, значительно опередив остальные сборные. В активе – 18 медалей из которых по семь золотых и бронзовых, а также четыре серебряные.

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# Единоборства # Фотофакт

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