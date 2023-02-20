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Международные теннисные ассоциации представили обновлённые рейтинги

20 февраля 2023 20:13
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Международные теннисные ассоциации представили обновленные рейтинги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Международные теннисные ассоциации представили обновлённые рейтинги-1

В женском туре в топ-10 глобальных перемещений не произошло. Единственное изменение – Джессика Пегула стала третьей, а Онс Жабер опустилась на одну позиции и на данный момент является четвертой в рейтинге. Лидер по-прежнему полька Ига Швентек. Арина Соболенко также продолжает удерживать статус второй ракетки мира. А вот Виктория Азаренко и Александра Саснович сумели улучшить свое местоположение. Азаренко переместилась на 14-ю строчку. Саснович – на 44-ю.  

Международные теннисные ассоциации представили обновлённые рейтинги-4

В мужском туре в топ-10 после победы на турнире в Роттердаме вернулся Даниил Медведев. Возглавляет мировую классификацию серб Новак Джокович. Лучшим среди белорусов является Илья Ивашко. Он находится на 79-м месте.  

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# Теннис # Илья Ивашко # Новак Джокович # Даниил Медведев # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Ига Швёнтек # Арина Соболенко # Джессика Пегула # Онс Жабер # Фотофакт

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