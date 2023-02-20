Международные теннисные ассоциации представили обновлённые рейтинги

В женском туре в топ-10 глобальных перемещений не произошло. Единственное изменение – Джессика Пегула стала третьей, а Онс Жабер опустилась на одну позиции и на данный момент является четвертой в рейтинге. Лидер по-прежнему полька Ига Швентек. Арина Соболенко также продолжает удерживать статус второй ракетки мира. А вот Виктория Азаренко и Александра Саснович сумели улучшить свое местоположение. Азаренко переместилась на 14-ю строчку. Саснович – на 44-ю.