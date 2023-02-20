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Хоккей. «Шахтёр» по буллитам обыграл «Юность»

20 февраля 2023 12:51
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В белорусском хоккейном чемпионате плей-офф все ближе. А значит, борьба становится все острее. «Шахтер» победил «Юность» в центральном противостоянии воскресенья, 19 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. «Шахтёр» по буллитам обыграл «Юность»-1

Для того чтобы доказать свое превосходство, «горнякам» потребовались буллиты. А основное время завершилось вничью – 1:1. Овертайм также сильнейшего не выявил. А в серии штрафных бросков успешнее оказался «Шахтер». Клуб из Солигорска сравнялся с лидирующим «Неманом» по очкам. «Юность» замыкает топ-3. Напрямую в плей-офф выйдут шесть коллективов. Еще двоих счастливчиков определит раунд плей-ин, состоящий из стыковых противостояний.

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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