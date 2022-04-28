Виктор Лукашенко на открытии форума атлетов: спортсмены – это борцы, для них сложные условия – лишний стимул, чтобы победить

Новости Беларуси. В белорусско-российском спорте продолжается тесное сотрудничество. 28 апреля в штаб-квартире Национального олимпийского комитета начался II Национальный форум атлетов с участием известных спортсменов двух стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Олимпийский чемпион о спортивной солидарности: на примере России и Беларуси мы показываем, как себя надо вести. Подробнее здесь.

Обучающий семинар прошел в необычном интерактивном формате, где акцент был сделан на тему «Социализация профессиональных спортсменов после завершения карьеры». Спикерами выступили Александр Богданович, Софья Великая, Светлана Сахоненко и другие. В планах спортивной отрасли Беларуси и России уже намечен ряд проектов по разным векторам, в том числе и совместный спортивный календарь соревнований.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Спортсмены – они ведь борцы. Если для них создаются такие сложные условия, наоборот, это лишний стимул, чтобы это превзойти, победить. Поэтому, я думаю, это где-то и подстегнет наших спортсменов к более высоким результатам.

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России:

Подчеркну, что то освободившееся время от международных стартов сейчас посвятить таким фундаментальным вещам. Я думаю, что это будет полезно спорту в целом, тем более когда мы триумфально вернемся на международную спортивную арену.