Александр Карелин на спортивном форуме в Минске: главное – не поддаваться сомнениям и продолжать тренироваться

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион (Россия):

Мы должны несколько изменить селекционный отбор, должны больше внимания обратить на наши внутренние отборы, в том числе, может быть, и на календарь Союзного государства. Это даст более яркое и содержательное наполнение для происходящего, но главное – не поддаваться сомнениям, продолжать тем, кто находится в звонком состоянии, тренироваться, тем, кто находится уже в тираже, предполагает заканчивать или закончил, все равно оставаться спортивными.

Олимпийский чемпион о спортивной солидарности: на примере России и Беларуси мы показываем, как себя надо вести. Подробнее здесь.