Александр Карелин на спортивном форуме в Минске: главное – не поддаваться сомнениям и продолжать тренироваться

Новости Беларуси. В белорусско-российском спорте продолжается тесное сотрудничество. 28 апреля в штаб-квартире Национального олимпийского комитета начался II Национальный форум атлетов с участием известных спортсменов двух стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Приятной неожиданностью стало появление на форуме трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина.
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион (Россия):
Мы должны несколько изменить селекционный отбор, должны больше внимания обратить на наши внутренние отборы, в том числе, может быть, и на календарь Союзного государства. Это даст более яркое и содержательное наполнение для происходящего, но главное – не поддаваться сомнениям, продолжать тем, кто находится в звонком состоянии, тренироваться, тем, кто находится уже в тираже, предполагает заканчивать или закончил, все равно оставаться спортивными.
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