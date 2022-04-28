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Александр Карелин на спортивном форуме в Минске: главное – не поддаваться сомнениям и продолжать тренироваться

28 апреля 2022 15:52
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Новости Беларуси. В белорусско-российском спорте продолжается тесное сотрудничество. 28 апреля в штаб-квартире Национального олимпийского комитета начался II Национальный форум атлетов с участием известных спортсменов двух стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Карелин на спортивном форуме в Минске: главное – не поддаваться сомнениям и продолжать тренироваться-1

Приятной неожиданностью стало появление на форуме трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина.

Александр Карелин на спортивном форуме в Минске: главное – не поддаваться сомнениям и продолжать тренироваться-4

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион (Россия):
Мы должны несколько изменить селекционный отбор, должны больше внимания обратить на наши внутренние отборы, в том числе, может быть, и на календарь Союзного государства. Это даст более яркое и содержательное наполнение для происходящего, но главное – не поддаваться сомнениям, продолжать тем, кто находится в звонком состоянии, тренироваться, тем, кто находится уже в тираже, предполагает заканчивать или закончил, все равно оставаться спортивными.

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# Беларусь-Россия # Александр Карелин # Фотофакт

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