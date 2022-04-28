В финальный матч Кубка Беларуси вышли «Гомель» и БАТЭ

Новости Беларуси. «Гомель» и БАТЭ вышли в главный матч Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Гомель» и БАТЭ вышли в главный матч Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Для борисовчан попадание в титульное противостояние стало третьим кряду. А вот «Гомель» не был в финале 12 лет. К слову, вне зависимости от результата дуэли, команда гарантировала себе еврокубки. В одной второй национального трофея был пройден «Витебск».«Гомель» сыграл прагматично. После домашней виктории 2:0 он минимально уступил в гостях. Однако ранее добытого преимущества хватило для продолжения борьбы.
Финальный матч Кубка Беларуси состоится 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».