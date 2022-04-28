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В финальный матч Кубка Беларуси вышли «Гомель» и БАТЭ

28 апреля 2022 15:33
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Новости Беларуси. «Гомель» и БАТЭ вышли в главный матч Кубка Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

В финальный матч Кубка Беларуси вышли «Гомель» и БАТЭ-1

Для борисовчан попадание в титульное противостояние стало третьим кряду. А вот «Гомель» не был в финале 12 лет. К слову, вне зависимости от результата дуэли, команда гарантировала себе еврокубки. В одной второй национального трофея был пройден «Витебск».«Гомель» сыграл прагматично. После домашней виктории 2:0 он минимально уступил в гостях. Однако ранее добытого преимущества хватило для продолжения борьбы.

Финальный матч Кубка Беларуси состоится 21 мая на поле минского стадиона «Динамо».  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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