Олимпийский чемпион о спортивной солидарности: на примере России и Беларуси мы показываем, как себя надо вести

Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион (Россия):

На примере двух наших стран, России и Беларуси, мы как раз показываем пример, как себя надо правильно вести. Касательно солидарности, единства: сегодня было много сказано на форуме, что пока мы едины – мы непобедимы. И это действительно так.