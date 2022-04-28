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Олимпийский чемпион о спортивной солидарности: на примере России и Беларуси мы показываем, как себя надо вести

28 апреля 2022 15:53
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Новости Беларуси. В белорусско-российском спорте продолжается тесное сотрудничество. 28 апреля в штаб-квартире Национального олимпийского комитета начался II Национальный форум атлетов с участием известных спортсменов двух стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпийский чемпион о спортивной солидарности: на примере России и Беларуси мы показываем, как себя надо вести-1

Юрий Борзаковский, олимпийский чемпион (Россия):
На примере двух наших стран, России и Беларуси, мы как раз показываем пример, как себя надо правильно вести. Касательно солидарности, единства: сегодня было много сказано на форуме, что пока мы едины – мы непобедимы. И это действительно так.

Олимпийский чемпион о спортивной солидарности: на примере России и Беларуси мы показываем, как себя надо вести-4

В программе совместной работы комитетов России и Беларуси начала работу и конференция по спортивному маркетингу, которая продлится до 29 апреля включительно.

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# Беларусь-Россия # Юрий Борзаковский # Фотофакт

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