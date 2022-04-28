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«Мы ещё много интересных проектов придумаем». Виктор Лукашенко о сотрудничестве спортсменов Беларуси и России

28 апреля 2022 07:56
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Идти дальше несмотря ни на что – лейтмотив форума спортсменов Беларуси и России, который 28 апреля проходит в Минске. Участники подчеркивают – после тотального международного бана мы оказались в нокдауне, но не нокауте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы ещё много интересных проектов придумаем». Виктор Лукашенко о сотрудничестве спортсменов Беларуси и России-1

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
У нас уже существует ряд совместных соревнований, проектов, где наши спортсмены принимают участие. Недавно была создана совместная гандбольная лига. Наши спортсмены участвуют в лигах по волейболу вместе с россиянами. Я думаю, на ближайшее время мы еще много интересных проектов придумаем. Вчера они были обсуждены, поэтому мы движемся в этом направлении. Прежде всего, конечно, это совместные соревнования и работы с нашими целевыми аудиториями.

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# Беларусь-Россия # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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