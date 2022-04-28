«Мы ещё много интересных проектов придумаем». Виктор Лукашенко о сотрудничестве спортсменов Беларуси и России

Идти дальше несмотря ни на что – лейтмотив форума спортсменов Беларуси и России, который 28 апреля проходит в Минске. Участники подчеркивают – после тотального международного бана мы оказались в нокдауне, но не нокауте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

У нас уже существует ряд совместных соревнований, проектов, где наши спортсмены принимают участие. Недавно была создана совместная гандбольная лига. Наши спортсмены участвуют в лигах по волейболу вместе с россиянами. Я думаю, на ближайшее время мы еще много интересных проектов придумаем. Вчера они были обсуждены, поэтому мы движемся в этом направлении. Прежде всего, конечно, это совместные соревнования и работы с нашими целевыми аудиториями.