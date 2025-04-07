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Повторил рекорд Гретцки. Овечкин стал звездой игрового дня в НХЛ

07 апреля 2025 07:22
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был назван первой и Второй звездой игрового дня НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

Повторил рекорд Гретцки. Овечкин стал звездой игрового дня в НХЛ-1

Фото: pixabay

В игре против «Чикаго Блэкхокс», завершившейся со счетом 5:3, Овечкин сделал дубль, достигнув отметки в 894 гола и повторив рекорд Уэйна Гретцки.

Он был признан первой звездой дня за свой второй гол и второй звездой за свой 893-й гол, заброшенный на 4-й минуте. Третьей же звездой стал его партнер по команде Райан Леонард, который забил свой дебютный гол на 59-й минуте.

# Хоккей

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