Повторил рекорд Гретцки. Овечкин стал звездой игрового дня в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был назван первой и Второй звездой игрового дня НХЛ. Об этом пишет РИА Новости.

В игре против «Чикаго Блэкхокс», завершившейся со счетом 5:3, Овечкин сделал дубль, достигнув отметки в 894 гола и повторив рекорд Уэйна Гретцки.

Он был признан первой звездой дня за свой второй гол и второй звездой за свой 893-й гол, заброшенный на 4-й минуте. Третьей же звездой стал его партнер по команде Райан Леонард, который забил свой дебютный гол на 59-й минуте.