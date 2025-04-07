Слаженность, энергия и драйв – в Минске прошёл международный турнир по чирлидингу

Слаженность, энергия и драйв. В Минске состоялся международный фестиваль и турнир по чирлидингу среди детей и молодежи. Около полутора тысяч юных спортсменов показали свое мастерство, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри оценило каждый аспект: от техники исполнения сложных элементов до синхронности движений. Чтобы достойно представить свою команду, чирлидеры усердно тренировались на протяжении года. Участники не только из регионов Беларуси, но и из России.

Ирина Строчкова, участница международного турнира и фестиваля по чирлидингу (Россия):

Я всегда очень рада, когда мы приезжаем на соревнования, потому что можно показать ту работу, которую мы совершаем в течение всего года. Нервно перед выступлением, но самое главное – это собраться и хорошо выступить.

Софья Суркова, тренер команды по чирлидингу (Россия):

Очень много эмоций. В первую очередь, естественно, я очень болею за свои команды, естественно, за другие команды, команды соперников. И в принципе, я очень люблю эту бомбическую атмосферу нашего чирспорта. Все наши спортсмены максимально заряжены, и мы готовы показывать им максимальный результат.