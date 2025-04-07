Прямой эфир

Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

07 апреля 2025 07:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один из великих праздников отмечают 7 апреля православные верующие – Благовещение Пресвятой Богородицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что именно в этот день на Деву Марию сошел Дух Святой, и она зачала богомладенца Иисуса.

Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы-2

В храмах на Благовещение совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, после которой освящаются хлеб и соль. Священнослужители надевают в праздник облачение голубого цвета – именно этот оттенок является символом Богородицы. В народе говорят, что праздник знаменует приход весны. А еще считается, что какая погода на Благовещение – такая она будет и на Пасху.

# Православные в Беларуси # Религия

Другие новости рубрики

Все новости
Под яровой сев накоплено более 70% минеральных удобрений
07 апреля 2025 07:12

Под яровой сев накоплено более 70% минеральных удобрений

Белорусский самолёт с гумпомощью вылетел в Мьянму
07 апреля 2025 07:09

Белорусский самолёт с гумпомощью вылетел в Мьянму

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»
07 апреля 2025 07:07

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»