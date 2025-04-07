Православные верующие 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Один из великих праздников отмечают 7 апреля православные верующие – Благовещение Пресвятой Богородицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считается, что именно в этот день на Деву Марию сошел Дух Святой, и она зачала богомладенца Иисуса.

В храмах на Благовещение совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста, после которой освящаются хлеб и соль. Священнослужители надевают в праздник облачение голубого цвета – именно этот оттенок является символом Богородицы. В народе говорят, что праздник знаменует приход весны. А еще считается, что какая погода на Благовещение – такая она будет и на Пасху.