Focus: в Германии растет паника из-за возможной войны в Европе

Некоторые из них приспосабливают свой образ жизни к страху, как Майя Бауэр, которая тратит больше денег и планирует отпуск заранее, боясь будущих событий.

Немецкое издание Focus отмечает, что страх возможной войны охватил будни многих немцев. Об этом пишет РИА Новости.

А другие, как Мириам Редляйн, готовят «тревожные чемоданы» с самым необходимым, в том числе радиоприемниками и походным снаряжением.

Автор Маркус Клекнер предупреждает о риске эскалации военной риторики, а российский президент Владимир Путин говорит, что высказывания о российской угрозе служат для отвлечения внимания Запада от внутренних проблем.