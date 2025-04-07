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Focus: в Германии растет паника из-за возможной войны в Европе

07 апреля 2025 07:31
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Немецкое издание Focus отмечает, что страх возможной войны охватил будни многих немцев. Об этом пишет РИА Новости.

Некоторые из них приспосабливают свой образ жизни к страху, как Майя Бауэр, которая тратит больше денег и планирует отпуск заранее, боясь будущих событий. 

Focus: в Германии растет паника из-за возможной войны в Европе-1

Фото: pixabay

А другие, как Мириам Редляйн, готовят «тревожные чемоданы» с самым необходимым, в том числе радиоприемниками и походным снаряжением. 

Автор Маркус Клекнер предупреждает о риске эскалации военной риторики, а российский президент Владимир Путин говорит, что высказывания о российской угрозе служат для отвлечения внимания Запада от внутренних проблем.

# Международная политика # Германия

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