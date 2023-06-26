Вице-президент EMF: Беларусь и Россию внаглую выбросили из соревнований. Куда приглашают наших атлетов?

Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику. Алена Сырова, СТВ:

Может, мы занимаемся самоуспокоением, когда говорим, что соревнований много, что это конкуренция? Вроде, мы понимаем, что по отдельным видам спорта россиянам равных нет, они всегда занимают первые ступеньки пьедестала. Но когда мы говорим, что соревнований стало больше, а стран меньше, мы не успокаиваем сами себя?

Анатолий Симончик, первый заместитель председателя, вице-президент Европейской федерации муай-тай (EMF), член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA:

Нет. Хочу дополнить по организации Игр. Беларусь имеет богатый опыт организации игр во всех видах спорта. Если немножко вернуться в историю, 2017 год, мы провели чемпионат мира, который Международной федерацией признан лучшим. У нас было 67 стран, почти 900 участников. Плюс мы единственная страна (а я проехал полмира), которая во время чемпионата делает презентацию страны. Мы устроили экскурсию на «Линию Сталина», последнего спортсмена вывезли оттуда в 4 утра, пока их всех собрали. Сегодня есть большой опыт проведения соревнований, до 4 июля идет регистрация. Уже дали заявку представители Турции, Венгрии к нам. Я представляю тайский бокс и кикбоксинг. Нас просто внаглую выбросили, Беларусь и Россию.