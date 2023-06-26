Вице-президент EMF: Беларусь и Россию внаглую выбросили из соревнований. Куда приглашают наших атлетов?
Новости Беларуси. Спортивный интерес. Почему нынче принципы олимпизма иногда уходят в аут? Светят ли нашим спортсменам международные первенства с полным национальным церемониалом? Как Беларусь готовится к стартам II Игр стран СНГ? Что такое спортивный патриотизм и как физкультуру сделать действительно ЗОЖ-культурой? 26 июня на площадке ток-шоу «По существу» собрались функционеры и спортсмены, чтобы обсудить современную олимпийскую политику.
Алена Сырова, СТВ:
Может, мы занимаемся самоуспокоением, когда говорим, что соревнований много, что это конкуренция? Вроде, мы понимаем, что по отдельным видам спорта россиянам равных нет, они всегда занимают первые ступеньки пьедестала. Но когда мы говорим, что соревнований стало больше, а стран меньше, мы не успокаиваем сами себя?
Анатолий Симончик, первый заместитель председателя, вице-президент Европейской федерации муай-тай (EMF), член исполкома Международной федерации ассоциаций муай-тай IFMA:
Нет. Хочу дополнить по организации Игр. Беларусь имеет богатый опыт организации игр во всех видах спорта. Если немножко вернуться в историю, 2017 год, мы провели чемпионат мира, который Международной федерацией признан лучшим. У нас было 67 стран, почти 900 участников. Плюс мы единственная страна (а я проехал полмира), которая во время чемпионата делает презентацию страны. Мы устроили экскурсию на «Линию Сталина», последнего спортсмена вывезли оттуда в 4 утра, пока их всех собрали. Сегодня есть большой опыт проведения соревнований, до 4 июля идет регистрация. Уже дали заявку представители Турции, Венгрии к нам.
Я представляю тайский бокс и кикбоксинг. Нас просто внаглую выбросили, Беларусь и Россию.
Кирилл Казаков, СТВ:
Хотя мы знаем, что Беларусь была первой в топ-3.
Анатолий Симончик:
В прошлом году был чемпионат мира в Арабских Эмиратах, куда не допустили Беларусь и Россию, литовец занял второе место. Информационно такое ощущение, что он выиграл две Олимпиады подряд. Мы в кулуарах общаемся, все говорят: это не тот чемпионат мира. Нас в прошлом году допустили, мы участвовали в чемпионате мира в Таиланде. Буквально позавчера мы получили приглашение поучаствовать в первенстве мира среди молодежи, которое будет в Турции.
Кирилл Казаков:
Они там начинают понимать либо статус мероприятия снижается, рекламодатель не приходит, дело в деньгах?
Анатолий Симончик:
У нас есть негласное соревнование: первенство песочницы, первенство детского сада. Статус чемпионата значительно повысился. Медаль обесценивается.
Не буду афишировать страны, но мы с россиянами проводим, на последних трех соревнованиях у нас были представители стран оттуда благодаря безвизовому пространству. Они просили: никакого интернета, никакого объявления. Уровень соревнований, а это мастерство, и спортсмены просят: давайте мы не будем соревноваться, потому что спортсмену нужно готовиться.
Кирилл Казаков:
И чем выше подготовка у соперника, тем лучше.
Читайте также:
Юлия Силипицкая: спортсмены говорят, что стало даже больше соревнований, пусть не мировых, но они есть
«Вытокі» для Глубокого – это маленькая Олимпиада. Участники запустили Мишку, и вы удивитесь, где он приземлился
«Похожи на какую-то спартакиаду». Почему Игры стран СНГ не про большой спорт – Алла Тетерина