Василиса Марзалюк: всё проходит, и вирус тоже пройдёт. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей

Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.
Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:
Как известно, в мире сложилась сложная и неоднозначная ситуация. И нам, естественно, тоже приходится непросто. Все проходит, и вирус тоже пройдет. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей. Давайте будем чутки и внимательны по отношению к себе и окружающим.
Огромное спасибо тем людям, которые находятся на передовой!
Сохраним оптимистический настрой, будем распространять надежду – мы обязательно победим, потому что вместе мы сила!