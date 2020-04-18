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Василиса Марзалюк: всё проходит, и вирус тоже пройдёт. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей

18 апреля 2020 14:50
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Новости Беларуси. Все будет хорошо! Известные артисты, спортсмены и медики призывают белорусов сплотиться в борьбе с коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важно, чтобы в это непростое время каждый позаботился о себе и своих близких, а также прислушался к рекомендациям врачей.

Василиса Марзалюк: всё проходит, и вирус тоже пройдёт. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей-1

Василиса Марзалюк, многократный призер чемпионатов мира по борьбе:
Как известно, в мире сложилась сложная и неоднозначная ситуация. И нам, естественно, тоже приходится непросто. Все проходит, и вирус тоже пройдет. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей. Давайте будем чутки и внимательны по отношению к себе и окружающим.

Огромное спасибо тем людям, которые находятся на передовой!

Сохраним оптимистический настрой, будем распространять надежду – мы обязательно победим, потому что вместе мы сила!

Василиса Марзалюк: всё проходит, и вирус тоже пройдёт. Важно не поддаваться панике и следовать простым рекомендациям врачей-4

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# Коронавирус # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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