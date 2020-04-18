Селицкая: «У нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот какой резерв открывается для спортсменов»

Перенос Олимпиады и других международных соревнований обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как я понимаю, что на чемпионат мира поедут вторые номера, а на Олимпийские игры – первые?
Перенос Олимпиады и других международных соревнований обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Как я понимаю, что на чемпионат мира поедут вторые номера, а на Олимпийские игры – первые?
Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:
Я про плавание. Вообще, у нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот, пожалуйста, какой резерв открывается для спортсменов, которые не отобрались и не отберутся на Олимпиаду. Есть возможность выполнить нормативы и попасть на чемпионат мира. Это тоже очень высокого уровня старты, однозначно. Поэтому, с одной стороны, однозначно сложно. А с другой стороны, какие-то новые возможности. Если ещё появятся неолимпийские дистанции, в плаваниии, например, это спринтерские дистанции – 50 метров, они настолько зрелищны, они настолько воспринимаются зрителями… Поэтому это будет очень, на мой взгляд, интересно.
Селицкая о пандемии: «Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба»
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Спринт всегда непредсказуем.
Элла Селицкая:
Да. Даже, если два раза стартанут сильнейшие спортсмены, результат, однозначно, может быть совсем иной.