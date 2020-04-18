Селицкая: «У нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот какой резерв открывается для спортсменов»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Как я понимаю, что на чемпионат мира поедут вторые номера, а на Олимпийские игры – первые?

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Я про плавание. Вообще, у нас пока 5 лицензий. А национальная команда – 18 человек. Вот, пожалуйста, какой резерв открывается для спортсменов, которые не отобрались и не отберутся на Олимпиаду. Есть возможность выполнить нормативы и попасть на чемпионат мира. Это тоже очень высокого уровня старты, однозначно. Поэтому, с одной стороны, однозначно сложно. А с другой стороны, какие-то новые возможности. Если ещё появятся неолимпийские дистанции, в плаваниии, например, это спринтерские дистанции – 50 метров, они настолько зрелищны, они настолько воспринимаются зрителями… Поэтому это будет очень, на мой взгляд, интересно.

Селицкая о пандемии: «Я уверена, что мы выдержим весь этот экзамен, который нам преподнесла судьба»

Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:

Спринт всегда непредсказуем.

Элла Селицкая:

Да. Даже, если два раза стартанут сильнейшие спортсмены, результат, однозначно, может быть совсем иной.