Почему вместо переноса Олимпиады нельзя просто сделать рейтинг спортсменов?

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Довгалёнок о переносе соревнований: «Все спортсмены высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Может быть в связи с той ситуацией, которая есть, отменить квалификационные турниры? Ввести олимпийский рейтинг – да и всё на этом.