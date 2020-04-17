Почему вместо переноса Олимпиады нельзя просто сделать рейтинг спортсменов?

Перенос Олимпиады и то, как ситуация с коронавирусом скажется на подготовке к ней, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Довгалёнок о переносе соревнований: «Все спортсмены высказывают одно мнение: давайте сохраним наше здоровье»
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Может быть в связи с той ситуацией, которая есть, отменить квалификационные турниры? Ввести олимпийский рейтинг – да и всё на этом.
Дмитрий Довгалёнок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:
Дело в том, что увы, многие международные федерации – они строят систему отбора на Олимпиаду по-разному.
Допустим, в гребле у нас очень просто: занял место на таких-то соревнованиях – получил. В плавании – квалификация. Нужно результат показать по времени. В борьбе получается, нужно на турнирах показать самый лучший результат. А есть федерации, которые раздают лицензии по рейтингу мировому. Нужно выступать на определённых соревнованиях, набирать баллы, а потом по этим баллам получать свою лицензию.
Допустим, это дзюдо. У дзюдо получается ситуация какова: сам спортсмен выбирает, на какие соревнования ему лучше съездить. У него, грубо говоря, есть таблица. В таблице написано: чемпионат мира – 20 баллов, образно, этап Кубка мира, допустим, – 5 баллов. И ещё там пошли, пошли вот эти градации. И он свою подготовку строит так, что я, допустим, первую половину года не буду выступать, а на второй половине выступлю на основных соревнованиях и наберу самое максимальное количество баллов. Они дали это на откуп самому спортсмену. И так получилось, что, допустим, такая федерация, как дзюдо – многие спортсмены скажут: подождите, я планировал на вторую половину, а у меня не получилось. Поэтому посчитать просто, допустим, по рейтингу чемпионата мира там не получится.