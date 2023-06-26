Белорус Евгений Королёк завоевал бронзу на первом этапе веломногодневки «Пять колец Москвы»

В Москве состоялся второй этап международной веломногодневки «Пять колец Москвы». Спортсмены проехали 122 километра 400 метров по олимпийской трассе в Крылатском, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Евгений Королек на этом этапе завоевал бронзовую награду. Первым финишировал Петр Рикунов, представляющий Тюменскую область, второе место занял Илья Щегольков из Санкт-Петербурга. Гонщики весь день провели в отрыве. Во вторник состоится предпоследний, третий этап веломногодневки. Спортсмены проедут 156 километров по Кленовскому кольцу.