«В Париже будет лучше». Белорусские паралимпийцы подвели итоги сезона

Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы подвели итоги 2021 года. В столичной штаб-квартире федерации, чемпионы и призеры главных форумов сезона были отмечены памятными подарками. Приоритетными стали выступления на токийской Олимпиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наши спортсмены, а их выступало всего 20, на Играх были представлены в легкой атлетике, плавании, дзюдо, парагребле и фехтовании. Итог – 7 наград и 27-я позиция в медальном зачете. Многократный паралимпийский чемпион по плаванию Игорь Бокий вновь подтвердил свой высокий уровень. Он пять раз поднимался на высшую ступень.

Игорь Бокий прокомментировал церемонию окончания паралимпийского года – читать здесь.

Второй пловец, Егор Щелканов, неожиданно для себя удостоился серебра. А бронза украсила легкоатлетку Елизавету Петренко. Помимо атлетов, были отмечены и те, кто занимался подготовкой спортсменов.