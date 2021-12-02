«В Париже будет лучше». Белорусские паралимпийцы подвели итоги сезона
Новости Беларуси. Белорусские паралимпийцы подвели итоги 2021 года. В столичной штаб-квартире федерации, чемпионы и призеры главных форумов сезона были отмечены памятными подарками. Приоритетными стали выступления на токийской Олимпиаде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши спортсмены, а их выступало всего 20, на Играх были представлены в легкой атлетике, плавании, дзюдо, парагребле и фехтовании. Итог – 7 наград и 27-я позиция в медальном зачете. Многократный паралимпийский чемпион по плаванию Игорь Бокий вновь подтвердил свой высокий уровень. Он пять раз поднимался на высшую ступень.
Игорь Бокий прокомментировал церемонию окончания паралимпийского года – читать здесь.
Второй пловец, Егор Щелканов, неожиданно для себя удостоился серебра. А бронза украсила легкоатлетку Елизавету Петренко. Помимо атлетов, были отмечены и те, кто занимался подготовкой спортсменов.
Егор Щелканов, серебряный призер Паралимпиады по плаванию:
Это успех всех моих родственников, которые меня поддерживали, всегда были со мной рядом, тренеры мои, медики. Все, кто был, кто как-то способствовал, это их тоже заслуга. У меня опыта по сути нет, надо набираться опыта и усерднее работать. Все-таки выиграть золото в Париже – первый такой план. Может быть, и не одно.
Елизавета Петренко, бронзовый призер Паралимпиады по легкой атлетике:
После того как я подвернула голеностоп, я не могла показать себя всю полностью. Поэтому я не довольна своим результатом. В Париже будет лучше намного, чем в прошлой Паралимпиаде.
До Парижа остается менее трех лет, многие уже приступили к тренировкам, но впереди зимние Паралимпийские игры в Пекине, которые стартуют 4 марта и продлятся 10 дней. Медали разыграют в шести видах спорта. За награды поборются и белорусы.