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Набранными очками не отметился. Как прошёл дебют белоруса Оксентюка в АХЛ?

02 декабря 2021 15:29
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Новости Беларуси. Евгений Оксентюк дебютировал в АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, белорус отлично зарекомендовал себя в одной из минорных лиг и руководство клуба решило дать нашему форварду шанс проявить себя в более конкурентной среде.  

Набранными очками не отметился. Как прошёл дебют белоруса Оксентюка в АХЛ?-1

Обедни Оксентюк не испортил, но и набранными очками не отметился. Коэффициент полезности составил «-1». Впрочем, отрицательное значение объяснимо: «Техас» пропустил трижды. А вот забросил на одну шайбу больше.  

Набранными очками не отметился. Как прошёл дебют белоруса Оксентюка в АХЛ?-4

В итоге победа – 4:3. Наш хоккеист не был сослан в фарм и остался при клубе.  

# Хоккей Беларуси # Евгений Оксентюк # Фотофакт

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