Набранными очками не отметился. Как прошёл дебют белоруса Оксентюка в АХЛ?

Новости Беларуси. Евгений Оксентюк дебютировал в АХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, белорус отлично зарекомендовал себя в одной из минорных лиг и руководство клуба решило дать нашему форварду шанс проявить себя в более конкурентной среде.

Обедни Оксентюк не испортил, но и набранными очками не отметился. Коэффициент полезности составил «-1». Впрочем, отрицательное значение объяснимо: «Техас» пропустил трижды. А вот забросил на одну шайбу больше.