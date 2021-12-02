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Финал Гран-при по фигурному катанию официально отменили

02 декабря 2021 20:44
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Новости Беларуси. Коронавирус продолжает рушить планы всех любителей фигурного катания. Финал Гран-при не состоится из-за угрозы распространения нового штамма, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Финал Гран-при по фигурному катанию официально отменили-1

Турнир должен был пройти с 9 по 12 декабря в Японии. Об отмене сообщила пресс-служба ISU. Решение до последнего находилось на стадии обсуждения, и была надежда, что соревнования будут проведены, но в формате «пузыря». К сожалению, из-за указа премьер-министра о закрытии границ для иностранцев это оказалось невозможно. Финал должен был стать репетицией пекинской Олимпиады.  

# Фигурное катание # Фотофакт

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