Финал Гран-при по фигурному катанию официально отменили

Турнир должен был пройти с 9 по 12 декабря в Японии. Об отмене сообщила пресс-служба ISU. Решение до последнего находилось на стадии обсуждения, и была надежда, что соревнования будут проведены, но в формате «пузыря». К сожалению, из-за указа премьер-министра о закрытии границ для иностранцев это оказалось невозможно. Финал должен был стать репетицией пекинской Олимпиады.