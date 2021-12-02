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«Хочется продолжать, тем более что не стал чемпионом». В Минспорта чествовали белорусских боксёров

02 декабря 2021 16:35
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Новости Беларуси. Серебро и бронза на чемпионате мира – 2021, таков итог выступлений белорусских боксеров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Хочется продолжать, тем более что не стал чемпионом». В Минспорта чествовали белорусских боксёров-1

Результат превзошел все ожидания. Триумфаторов, а также всех, кто причастен к успеху: тренеров, функционеров и медицинский персонал, чествовали в Министерстве спорта и туризма. Министр Сергей Ковальчук отметил, что у белорусского бокса большой потенциал и на следующей Олимпиаде необходимо побеждать. В свою очередь боксеры уже взяли на себя медальные обязательства.

«Хочется продолжать, тем более что не стал чемпионом». В Минспорта чествовали белорусских боксёров-4

Александр Пархомчик, первый заместитель председателя Белорусской федерации бокса:
Сегодня с этим потенциалом, с тренерским штабом – который делает ту же работу, думаю, он будет делать ее еще лучше, мотивация-то есть – надеюсь, мы принесем нашей стране олимпийскую медаль. 54, а то 60 медалей можно заработать. Не все, но что-то принесем.

«Хочется продолжать, тем более что не стал чемпионом». В Минспорта чествовали белорусских боксёров-7

Алексей Алферов, серебряный призер чемпионата мира по боксу:
Конечно, хочется продолжать, тем более что не стал чемпионом, поэтому стимула стало еще больше побеждать, идти к своей цели. Олимпиада 2024 года в Париже – наша цель с тренером общая.

«Хочется продолжать, тем более что не стал чемпионом». В Минспорта чествовали белорусских боксёров-10

Евгений Кармильчик, бронзовый призер чемпионата мира по боксу:
Всякое было: и взлеты, и падения, и травмы. Я, конечно, очень рад, двигаемся дальше, работаем. Мы уже приступили к тренировкам, двигаемся. Чемпионат Европы в мае будет – сперва к нему, а там как пойдет. По-любому поборемся за пьедестал.

«Хочется продолжать, тем более что не стал чемпионом». В Минспорта чествовали белорусских боксёров-13

В 2021 году белорусы еще выступят на Кубке мира в Нижневартовске, который пройдет с 6 по 12 декабря. В составе команды значатся 8 человек: 4 парня и 4 девушки.

# Мировой бокс # Евгений Кармильчик # Алексей Алферов # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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