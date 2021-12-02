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«Видна забота, видно, что мы нужны людям». Игорь Бокий прокомментировал церемонию окончания паралимпийского года

02 декабря 2021 13:33
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Новости Беларуси. В Минске подвели итоги паралимпийского года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Главным стартом сезона были игры в Японии. И белорусы не оплошали. Особенно расстарался Игорь Бокий. На его счету пять наград высшей пробы.  

«Видна забота, видно, что мы нужны людям». Игорь Бокий прокомментировал церемонию окончания паралимпийского года-1

Всего же наши спортсмены семь раз поднимались на пьедестал. Пловец Егор Щелканов удостоился серебра, а легкоатлетка Елизавета Петренко взяла бронзу. Церемония окончания сезона прошла в теплой и даже семейной обстановке.  

«Видна забота, видно, что мы нужны людям». Игорь Бокий прокомментировал церемонию окончания паралимпийского года-4

Игорь Бокий, многократный чемпион Паралимпийских игр:  
В любом случае это очень приятное мероприятие. Начальство выражает благодарность за проделанную работу, просит поучаствовать в дальнейшем, стремиться еще выше и больше. Конечно, очень хорошо, что благодарят. Видна забота, видно, что мы нужны людям и мы зависим от них. И, как Олег Александрович уже сказал, наш отличный, слаженный такой же рабочий коллектив, надеюсь, прослужит еще очень долго и будет приносить еще больше медалей нашей стране.  

# Паралимпийские игры # Игорь Бокий # Егор Щелканов # Елизавета Петренко # Фотофакт

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